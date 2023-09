CAFÉ LECTURES Place Jules Méline Remiremont, 30 septembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Ambiance café détente

Un bon café, une pile de livres, une ambiance conviviale, quelques férus de lectures qui s’expriment sur leurs coups de cœur : voilà les ingrédients de cette pause très régénérante.

Des découvertes enrichissantes Les lectures présentées sont autant d’occasion d’élargir ses connaissances et de se laisser tenter par de nouveaux auteurs, de nouveaux genres : romans, poésies, bandes dessinées, documentaires. Les univers des uns et des autres sont de fortes sources d’inspiration.. Adultes

Samedi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 16:00:00. 0 EUR.

Place Jules Méline

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Relaxing café atmosphere

A good cup of coffee, a stack of books, a friendly atmosphere, a few book lovers talking about their favorite books: these are the ingredients of this refreshing break.

Enriching discoveries The readings presented are an opportunity to broaden one?s knowledge and indulge in new authors and genres: novels, poetry, comics and documentaries. Each author?s universe is a powerful source of inspiration.

Relajante ambiente de cafetería

Una buena taza de café, una pila de libros, un ambiente agradable, unos cuantos amantes de la lectura hablando de sus libros favoritos: estos son los ingredientes de esta refrescante pausa.

Descubrimientos enriquecedores Las lecturas propuestas son una oportunidad para ampliar sus conocimientos y descubrir nuevos autores y nuevos géneros: novelas, poesía, cómics y documentales. El universo de cada autor es una poderosa fuente de inspiración.

Entspannende Café-Atmosphäre

Ein guter Kaffee, ein Stapel Bücher, eine gemütliche Atmosphäre und ein paar Lesebegeisterte, die sich über ihre Lieblingslektüre austauschen: Das sind die Zutaten für diese erfrischende Pause.

Bereichernde Entdeckungen Die vorgestellten Lektüren sind eine gute Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern und sich von neuen Autoren und Genres verführen zu lassen: Romane, Gedichte, Comics, Dokumentarfilme. Die Welt des einen oder anderen ist eine starke Inspirationsquelle.

