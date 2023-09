Cet évènement est passé La Grande Perspective du Château de Meudon. Place Jules-Janssen Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

La Grande Perspective du Château de Meudon.
16 et 17 septembre
Place Jules-Janssen
Meudon

Longue de près de 3,5 km, la Grande Perspective est une majestueuse ligne verte qui s’étire du bas de l’avenue du Château jusqu’en haut du Tapis vert à Meudon-la-Forêt.

Cet axe immuable permet encore de nos jours de se rendre compte de l’ampleur du Domaine de Meudon. Rendez-vous à l’entrée de la Terrasse, place Jules-Janssen. Visite d’1h. Organisée par le CSSM. Place Jules-Janssen Place Jules-Janssen, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « sites.meudon@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 85 50 52 32 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

Détails
Place Jules-Janssen
Meudon
Hauts-de-Seine

Place Jules-Janssen
Meudon
Hauts-de-Seine