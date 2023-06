Présentation de saison scènes et cinés Place Jules Guesde Istres, 7 juin 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Scènes et Cinés vous donne rendez-vous le mercredi 7 juin à partir de 18h au Théâtre de l’Olivier à Istres pour la soirée de présentation de la nouvelle saison 23·24..

2023-06-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-07 . .

Place Jules Guesde Théâtre de l’Olivier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Scènes et Cinés invites you to join us on Wednesday June 7 from 6pm at the Théâtre de l?Olivier in Istres for the presentation evening of the new 23-24 season.

Únase a Scènes et Cinés el miércoles 7 de junio a partir de las 18:00 h en el Théâtre de l’Olivier de Istres para la presentación de la nueva temporada 23-24.

Scènes et Cinés lädt Sie am Mittwoch, den 7. Juni ab 18 Uhr im Théâtre de l’Olivier in Istres zum Präsentationsabend der neuen Spielzeit 23-24 ein.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme d’Istres