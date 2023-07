Marché – Haut de Billère Place Jules Gois Billère, 19 août 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Le marché du samedi matin place Jules Gois est un véritable lieu de rencontre et de convivialité autour de produits de qualité..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 13:00:00. .

Place Jules Gois

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Saturday morning market on Place Jules Gois is a real meeting place and conviviality around quality products.

El mercado de los sábados por la mañana en la plaza Jules Gois es un verdadero lugar de encuentro y de disfrute de productos de calidad.

Der Markt am Samstagmorgen auf dem Place Jules Gois ist ein echter Ort der Begegnung und der Geselligkeit rund um Qualitätsprodukte.

