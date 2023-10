Fête de la Pomme au kiosque La Clayette Place Jules Gévelot Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Fête de la Pomme au kiosque La Clayette Place Jules Gévelot Issy-les-Moulineaux, 7 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. Fête de la Pomme au kiosque La Clayette Samedi 7 octobre, 10h30 Place Jules Gévelot Entrée libre Au programme de cette journée ? Fabrication et dégustation de jus de pomme avec les pommes de nos producteurs Cécile et Charles (Eure-et-Loir) Place Jules Gévelot Pl. jules gévelot, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

