Corrida nordique Place Jules Ferry Yzeure, 4 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Course ou marche festive organisée par l’Office municipal du sport et la Ville. Ouverte à tous, dès 6 ans. Possibilité de se déguiser, les meilleurs déguisements seront récompensés..

2023-12-26 19:00:00 fin : 2023-12-26 . .

Place Jules Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Festive run or walk organized by the Office municipal du sport and the town. Open to all, aged 6 and over. Costumes available, with prizes for the best.

Carrera o marcha festiva organizada por la Oficina municipal del deporte y la ciudad. Abierto a todos, a partir de 6 años. Disfraces disponibles, con premios para los mejores.

Festlicher Lauf oder Marsch, organisiert vom städtischen Sportamt und der Stadt. Offen für alle ab 6 Jahren. Verkleidung möglich, die besten Kostüme werden prämiert.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région