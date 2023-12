Discothèque de plein-air Place Jules Ferry Yzeure, 4 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Discothèque de plein-air sur la place Jules-Ferry, organisée par Mouv’03. Ouverte à tous. Buvette sur place..

2023-12-22 21:30:00 fin : 2023-12-22 02:00:00. .

Place Jules Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Open-air disco on Place Jules-Ferry, organized by Mouv?03. Open to all. Refreshments on site.

Discoteca al aire libre en la Place Jules-Ferry, organizada por Mouv?03. Abierto a todos. Refrescos in situ.

Open-Air-Disco auf dem Place Jules-Ferry, organisiert von Mouv?03. Für alle offen. Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région