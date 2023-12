Photos avec le père Noël Place Jules Ferry Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure Photos avec le père Noël Place Jules Ferry Yzeure, 4 décembre 2023, Yzeure. Yzeure,Allier .

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place Jules Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région Détails Catégories d’Évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Place Jules Ferry Adresse Place Jules Ferry Ville Yzeure Departement Allier Lieu Ville Place Jules Ferry Yzeure latitude longitude 46.566558;3.354164

Place Jules Ferry Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/