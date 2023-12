Arrivée du père Noël Place Jules Ferry Yzeure, 3 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Avec la troupe Fanfarfadets. Retraite aux flambeaux au départ des services techniques de la ville avant l’arrivée du père Noël et sa distribution de friandises..

2023-12-15 17:00:00 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

Place Jules Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With the Fanfarfadets troupe. Torchlight procession from the town?s technical services before the arrival of Santa Claus and his distribution of sweets.

Con la compañía Fanfarfadets. Procesión de antorchas de los servicios técnicos de la ciudad antes de la llegada de Papá Noel y su reparto de caramelos.

Mit der Truppe Fanfarfadets. Fackelzug von den technischen Diensten der Stadt aus vor der Ankunft des Weihnachtsmanns und seiner Verteilung von Süßigkeiten.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région