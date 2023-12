Marchés de Noël Place Jules Ferry Yzeure, 3 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Parade des mascottes, ateliers décoration de Noël et de maquillage pour enfants, pêche aux étoiles, vin chaud, jus de pommes chaud, frites, bratswursts (saucisses allemandes), crêpes et marrons chauds..

2023-12-15 17:00:00 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

Place Jules Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Mascot parade, Christmas decoration and face painting workshops for children, star-fishing, mulled wine, hot apple juice, French fries, bratswursts (German sausages), pancakes and hot chestnuts.

Desfile de mascotas, talleres de decoración navideña y pintura de caras para niños, pesca de estrellas, vino caliente, zumo de manzana caliente, patatas fritas, bratswursts (salchichas alemanas), tortitas y castañas calientes.

Maskottchenparade, Workshops für Weihnachtsdekoration und Kinderschminken, Sternenangeln, Glühwein, heißer Apfelsaft, Pommes frites, Bratwurst, Crêpes und heiße Maronen.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région