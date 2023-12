Parcours d’orientation Place Jules Ferry Yzeure, 4 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Parcours d’orientation familial, avec une carte distribuée sur place, retrouvez les balises..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 18:00:00. .

Place Jules Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Family orienteering course, with a map distributed on site, find the markers.

Recorrido familiar de orientación, con un mapa distribuido in situ, encuentre las balizas.

Orientierungslauf für Familien, mit einer Karte, die vor Ort verteilt wird, finden Sie die Markierungen.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région