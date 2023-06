Marché en fête Place Jules Ferry Yzeure Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure Marché en fête Place Jules Ferry Yzeure, 1 juillet 2023, Yzeure. Yzeure,Allier Musique, animations, grande tablée, produits locaux..

2023-07-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-01 23:00:00. .

Place Jules Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Music, entertainment, large table, local produce. Música, animación, gran mesa, productos locales. Musik, Animationen, große Tafel, lokale Produkte. Mise à jour le 2023-05-31 par Office du tourisme de Moulins & sa région Détails Catégories d’Évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Place Jules Ferry Adresse Place Jules Ferry Ville Yzeure Departement Allier Lieu Ville Place Jules Ferry Yzeure

Place Jules Ferry Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure/

Marché en fête Place Jules Ferry Yzeure 2023-07-01 was last modified: by Marché en fête Place Jules Ferry Yzeure Place Jules Ferry Yzeure 1 juillet 2023