FÊTE NATIONALE Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges, 14 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

La journée débutera par la cérémonie officielle au square La Fayette suivie par une prise d’armes organisée par les Sapeurs-Pompiers, place Jules Ferry. A partir de 21h c’est la Place du marché qui sera animée par un bal populaire avec l’orchestre Studio 5. Il sera momentanément interrompu vers 22h30 pour le spectacle pyrotechnique présenté par Aquarêve, entre la Place Jules Ferry et le Jardin Simone Veil.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 21:00:00 fin : 2023-07-14 23:59:00. 0 EUR.

Place Jules Ferry

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The day begins with the official ceremony in Square La Fayette, followed by a parade organized by the Sapeurs-Pompiers in Place Jules Ferry. From 9 p.m. onwards, the Place du Marché will host a popular dance with the Studio 5 orchestra, interrupted at around 10:30 p.m. for the fireworks show presented by Aquarêve, between the Place Jules Ferry and the Jardin Simone Veil.

La jornada comenzará con la ceremonia oficial en la plaza La Fayette, seguida de un desfile organizado por los bomberos en la plaza Jules Ferry. A partir de las 21:00, la plaza del Mercado acogerá un baile popular con la orquesta Studio 5, interrumpido hacia las 22:30 por el espectáculo de fuegos artificiales presentado por Aquarêve, entre la plaza Jules Ferry y el Jardín Simone Veil.

Der Tag beginnt mit der offiziellen Zeremonie auf dem La-Fayette-Platz, gefolgt von einem Waffengang, der von der Feuerwehr auf dem Jules-Ferry-Platz organisiert wird. Ab 21 Uhr findet auf dem Marktplatz ein Tanzabend mit dem Orchester Studio 5 statt, der gegen 22.30 Uhr für ein Feuerwerk von Aquarêve zwischen dem Place Jules Ferry und dem Jardin Simone Veil unterbrochen wird.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES