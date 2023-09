Bal Country Nov’Dancers Place Jules Ferry Noves, 4 novembre 2023, Noves.

Noves,Bouches-du-Rhône

L’association Nov’Country Dancers vous invite à son bal..

2023-11-04 19:30:00

Place Jules Ferry Salle de l’Espacier

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Nov’Country Dancers association invites you to its ball.

La asociación Nov’Country Dancers le invita a su baile.

Der Verein Nov’Country Dancers lädt Sie zu seinem Ball ein.

