Cirque-danse – Brame Place Jules Ferry Bressuire, 10 février 2024, Bressuire.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Avec Brame, Fanny Soriano poursuit son exploration des rapports humains entre eux et avec le vivant, en esquissant une forêt qui pose d’emblée le «biotope (sur)naturel» de la pièce.

Dans ce décor semé de lignes verticales – cordes lisses, mâts chinois et troncs d’arbres, huit interprètes auscultent les rituels de séduction, de la parade nuptiale à la sérénade, et développent de savantes stratégies pour arriver à être désiré. Sans jamais perdre de vue la part animale de nos rites amoureux -rythmés par le slam de Kae Tempest, les sonorités

tribales du groupe The Dø, des chants a capella et des sons de la nature, Brame sème le trouble de manière virtuose et poétique sur nos représentations de l’amour.

À partir de 8 ans..

Avec Brame, Fanny Soriano poursuit son exploration des rapports humains entre eux et avec le vivant, en esquissant une forêt qui pose d’emblée le «biotope (sur)naturel» de la pièce.

Dans ce décor semé de lignes verticales – cordes lisses, mâts chinois et troncs d’arbres, huit interprètes auscultent les rituels de séduction, de la parade nuptiale à la sérénade, et développent de savantes stratégies pour arriver à être désiré. Sans jamais perdre de vue la part animale de nos rites amoureux -rythmés par le slam de Kae Tempest, les sonorités

tribales du groupe The Dø, des chants a capella et des sons de la nature, Brame sème le trouble de manière virtuose et poétique sur nos représentations de l’amour.

À partir de 8 ans.

Avec Brame, Fanny Soriano poursuit son exploration des rapports humains entre eux et avec le vivant, en esquissant une forêt qui pose d’emblée le «biotope (sur)naturel» de la pièce.

Dans ce décor semé de lignes verticales – cordes lisses, mâts chinois et troncs d’arbres, huit interprètes auscultent les rituels de séduction, de la parade nuptiale à la sérénade, et développent de savantes stratégies pour arriver à être désiré. Sans jamais perdre de vue la part animale de nos rites amoureux -rythmés par le slam de Kae Tempest, les sonorités

tribales du groupe The Dø, des chants a capella et des sons de la nature, Brame sème le trouble de manière virtuose et poétique sur nos représentations de l’amour.

À partir de 8 ans.

.

Place Jules Ferry Théâtre de Bressuire

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bocage Bressuirais