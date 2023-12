En Brass ! Place Jules Ferry Bressuire, 3 février 2024 18:00, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Mise en valeur dans le film ‘Les virtuoses’, cette formation typique venue tout droit d’Angleterre, réunit une trentaine de cuivres et quelques percussions. Le brass band envoûte par sa puissance, sa dynamique et ses sons chaleureux. Sous la direction de Mathias Charton, le Brass Band de la Vienne s’inscrit dans cette veine et embrasse pour l’occasion, l’Orchestre à l’Ecole Duguesclin.

En partenariat avec la DSDEN, les APE et la ville de Bressuire. Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine..

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . EUR.

Place Jules Ferry Théâtre de Bressuire

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Highlighted in the film ‘Les virtuoses’, this typical brass band, straight from England, brings together some 30 brass players and a few percussionists. The brass band captivates with its power, dynamics and warm sounds. Under the direction of Mathias Charton, the Brass Band de la Vienne continues in this vein, embracing the Orchestre à l’Ecole Duguesclin for the occasion.

In partnership with the DSDEN, the APE and the town of Bressuire. With financial support from DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Destacada en la película « Les virtuoses », esta banda de música típica viene directamente de Inglaterra y reúne a una treintena de músicos de metal y algunos percusionistas. La banda de música cautiva por su potencia, su dinámica y sus cálidos sonidos. Bajo la dirección de Mathias Charton, la Brass Band de la Vienne sigue la misma línea y reúne para la ocasión a la Orchestre à l’Ecole Duguesclin.

En colaboración con la DSDEN, la APE y la ciudad de Bressuire. Con el apoyo financiero de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Diese typische, direkt aus England stammende Formation, die im Film « Die Virtuosen » zur Geltung kam, vereint etwa dreißig Blechbläser und einige Schlagzeuger. Die Brass Band verzaubert mit ihrer Kraft, ihrer Dynamik und ihren warmen Klängen. Unter der Leitung von Mathias Charton knüpft die Brass Band de la Vienne an diese Tradition an und umarmt zu diesem Anlass das Orchestre à l’Ecole Duguesclin.

In Partnerschaft mit der DSDEN, den EPAs und der Stadt Bressuire. Mit der finanziellen Unterstützung der DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Bocage Bressuirais