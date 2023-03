CINÉ-CONFERENCE – LE VISAGE 4 Place Juhel Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

Mayenne . Samedi 1er avril à 17h

Conférence par Patrick Cérès : Regard sur le visage humain à l’épreuve de quelques beaux monstres Dimanche 02 avril à 17h

MAN ON THE MOON

Un film de Milos Forman – 1999 – 1h57

Présenté par Patrick Cérès. Le Vox est un cinéma coopératif qui propose de nombreuses animations autour du cinéma. Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne

