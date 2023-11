LES T3NORS : CONCERT DE NOËL Place Juhel Mayenne, 3 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

David Lefort, Nicolae Hategan et Seong-Young Moon, trois ténors amis dans la vie et collègues de pupitre au sein du Chœur de Radio France, viendront interpréter de célèbres chants de Noël et airs d’opéra accompagnés par leur pianiste Caroline Marty..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Place Juhel Théâtre

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



David Lefort, Nicolae Hategan and Seong-Young Moon, three tenors who are friends in life and colleagues in the Ch?ur de Radio France, will perform famous Christmas carols and opera arias, accompanied by their pianist Caroline Marty.

David Lefort, Nicolae Hategan y Seong-Young Moon, tres tenores amigos en la vida y colegas en Radio France Ch?ur, interpretarán famosos villancicos y arias de ópera acompañados por su pianista Caroline Marty.

David Lefort, Nicolae Hategan und Seong-Young Moon, drei im Leben befreundete Tenöre und Pultkollegen im Ch?ur de Radio France, werden berühmte Weihnachtslieder und Opernarien vortragen, begleitet von ihrer Pianistin Caroline Marty.

Mise à jour le 2023-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire