TEMPS BULGARE À MAYENNE Place Juhel Mayenne, 30 novembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

L’association Confiance Bulgarie propose à Mayenne deux animations en complément de la Saison Bulgare à LAVAL.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The Confiance Bulgarie association is offering two events in Mayenne to complement the Bulgarian Season in LAVAL

La asociación Confiance Bulgarie propone dos actos en Mayenne como complemento de la Temporada Búlgara en LAVAL

Der Verein Confiance Bulgarie bietet in Mayenne zwei Veranstaltungen als Ergänzung zur Saison Bulgare in LAVAL an

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire