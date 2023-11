LE KIOSQUE : ALAIN LARRIBET – LE BERGER DES SONS Place Juhel Mayenne, 29 novembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, Alain Larribet distille des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme, d’ici (Vallée d’Aspe, dans les Pyrénnées) et d’ailleurs….

2023-11-29 fin : 2023-11-29 19:30:00. EUR.

Place Juhel Théâtre municipal

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



In this show, full of poetry and emotion, Alain Larribet distills tales from his childhood, stories of pastoralism, from here (Vallée d?Aspe, in the Pyrenees) and elsewhere…

En este espectáculo, lleno de poesía y emoción, Alain Larribet destila historias de su infancia, historias de pastoreo, de aquí (Valle de Aspe, en los Pirineos) y de otros lugares…

In dieser poetischen und emotionalen Show erzählt Alain Larribet Geschichten aus seiner Kindheit, von der Weidewirtschaft, von hier (Aspe-Tal in den Pyrenäen) und von anderswo…

