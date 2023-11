CONCERTS DE LA SAINTE CÉCILE Place Juhel Mayenne, 25 novembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

L’Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne et ses 55 musiciens est heureux de vous retoruver les 25 et 26 novembre prochains..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Place Juhel Théâtre municipal

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne and its 55 musicians are delighted to welcome you back on November 25 and 26.

La Orquesta de Armonía del País de Mayenne y sus 55 músicos están encantados de recibirle los días 25 y 26 de noviembre.

Das Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne mit seinen 55 Musikern freut sich, Sie am 25. und 26. November wieder begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire