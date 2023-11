LE KIOSQUE : CARTABLE Place Juhel Mayenne, 23 novembre 2023, Mayenne.

Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves tous si différents. Un hommage au métier de professeur des écoles, complexe et passionnant..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

Place Juhel Théâtre municipal

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



This one-woman show, both funny and moving, plunges us into the daily life of a strong-willed teacher and her very different pupils. A tribute to the complex and fascinating profession of schoolteacher.

Este espectáculo unipersonal, a la vez divertido y conmovedor, nos sumerge en el día a día de una profesora con mucho carácter y de sus alumnos, todos tan diferentes. Un homenaje a la compleja y fascinante profesión de maestro de escuela.

Diese lustige und bewegende Ein-Mann-Szene lässt uns in den Alltag einer gutmütigen Lehrerin und ihrer so unterschiedlichen Schüler eintauchen. Eine Hommage an den komplexen und spannenden Beruf des Schullehrers.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire