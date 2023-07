Limoges, 8E étape du Tour de France 2023 Place Jourdan Limoges, 8 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 8 juillet prochain, Le Tour de France passera par Limoges après avoir longé la Vienne, arpenté la montée des Casseaux pour finalement arriver Place Jourdan.

Pour la 16ème fois et 7 ans après son dernier passage, la Ville de Limoges, labellisée Ville à vélo et Ville active et sportive, va se parer en jaune pour célébrer le Tour de France, et promet un finish spectaculaire en cœur de ville !

De 10h à 18h, un village festif s’installera place de la République. Composé des principaux partenaires d’Amaury sport organisation (ASO), ce village animera le coeur de ville le jour J avec des animations Tour de FranceTM, des stands d’informations auprès du grand public et un marché de producteurs qui permettront au public de patienter jusqu’à l’arrivée des coureurs !

Retrouvez toutes les informations du passage du Tour de France à Limoge, sur le site internet de la ville..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Place Jourdan

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On July 8, the Tour de France will pass through Limoges, after skirting the Vienne river, winding its way up the Casseaux hill and finally arriving at Place Jourdan.

For the 16th time and 7 years after its last visit, Limoges, which has been awarded the « Ville à vélo » and « Ville active et sportive » labels, will be decked out in yellow to celebrate the Tour de France, and promises a spectacular finish in the heart of the city!

From 10 a.m. to 6 p.m., a festive village will be set up on Place de la République. Comprising the main partners of Amaury sport organisation (ASO), this village will liven up the heart of the town on D-day with Tour de FranceTM events, information stands for the general public and a farmers? market to keep the public waiting until the riders arrive!

For more information on the Tour de France in Limoge, visit the city’s website.

El 8 de julio, el Tour de Francia pasará por Limoges, tras recorrer el río Vienne, subir la colina de Casseaux y llegar finalmente a la plaza Jourdan.

Por decimosexta vez y 7 años después de su última visita, Limoges, galardonada con los distintivos « Ville à vélo » y « Ville active et sportive », se engalanará de amarillo para celebrar el Tour de Francia, ¡y promete un final espectacular en el corazón de la ciudad!

De 10.00 a 18.00 horas, se instalará un pueblo festivo en la plaza de la República. Compuesto por los principales socios de Amaury Sport Organisation (ASO), este pueblo animará el centro de la ciudad el día D con actos del Tour de FranciaTM, puestos de información para el público en general y un mercado de agricultores para hacer esperar al público hasta la llegada de los ciclistas

Encuentre toda la información sobre el Tour de Francia en Limoge en la página web de la ciudad.

Am 8. Juli wird die Tour de France durch Limoges führen, nachdem sie am Fluss Vienne entlanggefahren ist, die Steigung von Casseaux erklommen hat und schließlich am Place Jourdan ankommt.

Zum 16. Mal und sieben Jahre nach der letzten Durchfahrt wird sich die Stadt Limoges, die als Fahrradstadt und aktive und sportliche Stadt ausgezeichnet wurde, zur Feier der Tour de France in Gelb kleiden und verspricht ein spektakuläres Finale im Stadtzentrum!

Von 10:00 bis 18:00 Uhr wird auf dem Place de la République ein Festdorf aufgebaut. Dieses Dorf, das sich aus den wichtigsten Partnern von Amaury sport organisation (ASO) zusammensetzt, wird das Stadtzentrum am Tag X mit Tour de FranceTM-Animationen, Informationsständen für die breite Öffentlichkeit und einem Bauernmarkt beleben, um den Besuchern die Wartezeit bis zur Ankunft der Fahrer zu verkürzen!

Alle Informationen zur Durchfahrt der Tour de France in Limoge finden Sie auf der Website der Stadt.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Limoges Métropole