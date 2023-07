Location de rosalies à Baume les Dames Place Jouffroy d’Abbans Baume-les-Dames, 3 juillet 2023, Baume-les-Dames.

Baume-les-Dames,Doubs

Pour découvrir les rives du Doubs, faites une balade à bord d’une rosalie à pédales ! Ce véhicule à 6 places est idéal pour les promenades en familles.

Place Jouffroy d’Abbans

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



To discover the banks of the Doubs, take a ride on a pedal rosalie! This 6-seater vehicle is ideal for family outings

Para descubrir las orillas del Doubs, ¡pasee en un rosal a pedales! Este vehículo de 6 plazas es ideal para paseos en familia

Um die Ufer des Doubs zu erkunden, machen Sie eine Fahrt in einem Tret-Rosalie! Dieses Fahrzeug mit 6 Sitzplätzen ist ideal für Familienausflüge.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS