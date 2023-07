Foire bio et Artisanales Place Joséphine Baker Naves, 16 juillet 2023, Naves.

Naves,Corrèze

1ère édition Foire bio et Artisanale – Buvette et restauration sur place -.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Place Joséphine Baker

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



1st edition of the Organic and Artisanal Fair – Refreshment bar and on-site catering –

1ª edición de la Feria Ecológica y Artesanal – Bar de refrescos y catering in situ –

1. Ausgabe Bio- und Handwerksmesse – Getränke und Speisen vor Ort –

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze