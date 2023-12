Téléthon : Concert des Gosiers Enchantés Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien, 1 décembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

À l’occasion du Téléthon, un concert des Gosiers Enchantés vous est proposé. Ils vous interprèteront des chants de Noël mais aussi de la variété. Participation libre sans besoin de réserver..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Place Joseph Théophile Deffuas Salle des fêtes

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the Telethon, Les Gosiers Enchantés are offering a concert. They’ll be performing Christmas carols and variety songs. Free admission, no need to reserve.

Con motivo del Teletón, Les Gosiers Enchantés ofrecen un concierto. Cantarán villancicos y variedades. Entrada gratuita, sin reserva previa.

Anlässlich des Telethons wird Ihnen ein Konzert der Gosiers Enchantés angeboten. Sie werden Ihnen Weihnachtslieder, aber auch Varietäten vortragen. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung ist nicht erforderlich.

