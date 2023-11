Journée des nouveaux habitants Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien, 18 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Vous venez de vous installer dans la commune ? N’hésitez pas à vous inscrire à la matinée d’accueil organisée par les services de la ville en collaboration avec l’association AVF – Accueil des villes françaises.

Au programme accueil et petit déjeuner à la salle Amédée Burbaud suivis d’une visite en bus de la ville et d’une visite guidée du centre historique avec l’Office de tourisme. Bulletin d’inscription à déposer à la mairie avant le 10 novembre..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 13:00:00. EUR.

Place Joseph Théophile Deffuas Salle des fêtes

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Have you just moved to the commune? Don?t hesitate to sign up for the welcome morning organized by the town?s services in collaboration with the AVF association ? Accueil des villes françaises.

The program includes a welcome and breakfast at the Salle Amédée Burbaud, followed by a bus tour of the town and a guided tour of the historic center with the Tourist Office. Registration form to be handed in at the town hall before November 10.

¿Acaba de instalarse en la ciudad? No dude en inscribirse en la mañana de bienvenida organizada por los servicios municipales en colaboración con la asociación AVF ? Accueil des villes françaises.

El programa incluye una bienvenida y un desayuno en la Salle Amédée Burbaud, seguidos de un recorrido en autobús por la ciudad y una visita guiada por el centro histórico con la Oficina de Turismo. Formulario de inscripción a entregar en el Ayuntamiento antes del 10 de noviembre.

Sie sind neu in der Gemeinde? Zögern Sie nicht, sich für den Begrüßungsvormittag anzumelden, der von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Verein AVF ? Accueil des villes françaises.

Auf dem Programm stehen ein Empfang und ein Frühstück im Saal Amédée Burbaud, gefolgt von einer Busfahrt durch die Stadt und einer Führung durch das historische Zentrum mit dem Fremdenverkehrsamt. Anmeldeformular bis zum 10. November im Rathaus abgeben.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Porte Océane du Limousin