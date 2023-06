Les Apéros Latinos Aubagnais Place Joseph Rau Aubagne, 23 juillet 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Envie de suivre des cours de Bachata, Kizomba, Salsa ? De manger en terrasse avec vos amis dans une ambiance afro-caribéenne ?

Alors retrouvez les soirées de l’été Apéros Latinos avec Instant Danse.



Cours surprise et DJ Zeki.

2023-07-23 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-23 23:30:00. .

Place Joseph Rau

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Would you like to take Bachata, Kizomba or Salsa classes? Eat out with your friends in an Afro-Caribbean atmosphere?

Then check out the summer Apéros Latinos evenings with Instant Danse.



Surprise classes and DJ Zeki

¿Le apetece tomar clases de bachata, kizomba o salsa? ¿Quieres salir a comer con tus amigos en un ambiente afrocaribeño?

No te pierdas las veladas estivales de Apéros Latinos con Instant Danse.



Clases sorpresa y DJ Zeki

Haben Sie Lust, einen Bachata-, Kizomba- oder Salsa-Kurs zu besuchen? Mit Ihren Freunden auf der Terrasse in afro-karibischer Atmosphäre zu essen?

Dann finden Sie hier die Sommerabende Apéros Latinos mit Instant Danse.



Überraschungskurse und DJ Zeki

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile