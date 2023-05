Les Savouriades de Gelos Place Joseph Peyrou, 21 juillet 2023, Gelos.

Gelos,Pyrénées-Atlantiques

Soirée festive autour de producteurs et commerçants Gelosiens.

Un « village » est montée au centre d’une place, avec tables et stands de producteurs. Animation musicale présente toute la soirée avec des jeux façon blind tests, où des cadeaux sont à gagner. La dernière heure de la manifestation est traditionnellement dansante. Des animations sont proposées gratuitement aux enfants – jeux, maquillages….

Seront présents :

• Le domaine de Sarros – vin AOC Jurançon bio

• Le moulin de Pyrène – boulanger pâtissier – pains divers, fougasses, focaccias, tapas…

• La fromagerie Laborde

• La cave Beausoleil – tapas, boissons etc…

• Les vergers d’Aliou – pêches et produits dérivés

• Le rucher école de Gelos – miel et gourmandises

• La maison Prouane – sorbet fruits rouges bio

• Le bistrot du Pradeau – planches de charcuterie, plancha…..

2023-07-21

Place Joseph Peyrou

Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Festive evening around Gelosian producers and traders.

A « village » is set up in the center of a square, with tables and stands of producers. Musical animation is present all evening with games like blind tests, where gifts are to be won. The last hour of the event is traditionally dancing. Animations are proposed free of charge to children – games, face painting?

Will be present :

? the domain of Sarros – organic AOC Jurançon wine

? the Moulin de Pyrène – baker – various breads, focaccias, tapas…

? the Laborde cheese factory

? the Beausoleil cellar – tapas, drinks etc…

? the orchards of Aliou – peaches and derived products

? the Gelos apiary school – honey and delicacies

? the Prouane house – organic red fruit sorbet

? bistro du Pradeau – charcuterie, plancha, etc.

Velada festiva con productores y comerciantes de Gelosia.

En el centro de una plaza se instala un « pueblo » con mesas y puestos de productores. Animación musical durante toda la velada con juegos de prueba a ciegas, en los que se pueden ganar premios. La última hora del evento es tradicionalmente un baile. Habrá animación gratuita para los niños: juegos, pintacaras, etc.

El evento contará con la presencia de :

? la finca Sarros – vino ecológico AOC Jurançon

? el Moulin de Pyrène – panadero y pastelero – panes variados, focaccias, tapas…

? la quesería Laborde

? la bodega de Beausoleil – tapas, bebidas, etc…

? los huertos de Aliou – melocotones y productos derivados

? el colmenar de Gelos – miel y delicias

? la casa Prouane – sorbete de frutos rojos ecológico

? el bistró Pradeau – charcutería, plancha, etc.

Festlicher Abend mit Produzenten und Händlern aus Gelosi.

Ein « Dorf » wird in der Mitte eines Platzes aufgebaut, mit Tischen und Ständen der Produzenten. Den ganzen Abend über gibt es musikalische Unterhaltung und Spiele im Stil von Blindtests, bei denen es Geschenke zu gewinnen gibt. In der letzten Stunde der Veranstaltung wird traditionell getanzt. Für Kinder gibt es ein kostenloses Unterhaltungsprogramm mit Spielen und Schminken.

Es werden anwesend sein:

die Domaine de Sarros – AOC Jurançon Bio-Wein

le moulin de Pyrène – Bäckerei und Konditorei – verschiedene Brotsorten, Fougasse, Focaccias, Tapas…

? die Käserei Laborde

? der Weinkeller Beausoleil – Tapas, Getränke usw.?

? die Obstgärten von Aliou – Pfirsiche und Produkte aus Pfirsichen?

? der Schulbienenstand von Gelos – Honig und Leckereien

? das Haus Prouane – Sorbet aus roten Bio-Beeren?

? das Bistro du Pradeau – Wurstplatten, Plancha?

