Marché de Lauris Place Joseph Garnier, 1 janvier 2023, Lauris.

Petit marché de proximité qui se tient sur la place de la mairie et vous permet de découvrir nos produits régionaux..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Joseph Garnier

Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Small local market held on the town hall square where you can discover our regional products.

Un pequeño mercado local que se celebra en la plaza del ayuntamiento y en el que se pueden descubrir nuestros productos regionales.

Kleiner Nachbarschaftsmarkt, der auf dem Rathausplatz stattfindet und auf dem Sie unsere regionalen Produkte entdecken können.

Mise à jour le 2023-01-30 par Destination Luberon Monts de Vaucluse