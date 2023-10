Dans le cadre de l’exposition « Collection en mouvement »: visite commentée place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne, 21 octobre 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

Animée par Yannick Miloux, directeur artistique du FRAC Nouvelle-Aquitaine et David Molteau, médiateur du relais artothèque pour Peuple et Culture.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

place Joseph Faure

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Moderated by Yannick Miloux, artistic director of the FRAC Nouvelle-Aquitaine and David Molteau, mediator of the relais artothèque for Peuple et Culture

Moderado por Yannick Miloux, director artístico del FRAC Nouvelle-Aquitaine y David Molteau, mediador del Relais Artothèque para Peuple et Culture

Moderiert von Yannick Miloux, künstlerischer Leiter des FRAC Nouvelle-Aquitaine und David Molteau, Mediator des Artothek-Relais für Peuple et Culture

