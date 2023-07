Soirée Claude François et ses claudettes! Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Catégories d’Évènement: Argentat-sur-Dordogne

Corrèze Soirée Claude François et ses claudettes! Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne, 16 juillet 2023, Argentat-sur-Dordogne. Argentat-sur-Dordogne,Corrèze Soirée spectacle avec repas

Alan Spectacle sosie de Claude François Repas Couscous dessert et verre de vin 22€, sur réservation avant le 9 Juillet 05 55 91 44 89.

Place Joseph Faure

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Evening show with meal

Alan Claude François look-alike show Couscous, dessert and glass of wine 22? on reservation before July 9 05 55 91 44 89 Espectáculo nocturno con comida

Espectáculo de imitación de Alan Claude François Comida a base de cuscús, postre y copa de vino 22?, reservar antes del 9 de julio 05 55 91 44 89 Abendliche Show mit Essen

Alan Claude François-Doppelgängershow Couscous-Essen mit Dessert und einem Glas Wein 22? 05 55 91 44 89

