Cinéma : soirée films d’horreur Place José Bès Casteljaloux Catégories d’Évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Cinéma : soirée films d’horreur Place José Bès, 14 avril 2023, Casteljaloux . Casteljaloux ,Lot-et-Garonne , Cinéma : soirée films d’horreur Cinéma l’Odyssée Place José Bès Casteljaloux Lot-et-Garonne Place José Bès Cinéma l’Odyssée

2023-04-14 – 2023-04-14

Place José Bès Cinéma l’Odyssée

Casteljaloux

Lot-et-Garonne . Soirée films d’horreur.

18h : The host en vost

21h : Scream VI (interdit – 12 ans)

Quizz horreur/monstres entre les 2 films Soirée films d’horreur.

18h : The host en vost

21h : Scream VI (interdit – 12 ans)

Quizz horreur/monstres entre les 2 films Ciné 2000 Ciné 2000

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Lieu Casteljaloux Adresse Casteljaloux Lot-et-Garonne Place José Bès Cinéma l'Odyssée Ville Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne Tarif Lieu Ville Place José Bès Cinéma l'Odyssée Casteljaloux

Casteljaloux Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux /

Cinéma : soirée films d’horreur Place José Bès 2023-04-14 was last modified: by Cinéma : soirée films d’horreur Place José Bès Casteljaloux 14 avril 2023 Cinéma l'Odyssée Place José Bès Casteljaloux Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Place José Bès Casteljaloux

Casteljaloux Lot-et-Garonne