2ème Journée de festivités – Jeanne de Ferrette 1324 – 2024 Place Joffre Thann, dimanche 17 mars 2024.

Thann Haut-Rhin

Début : 2024-03-17 09:30:00

fin : 2024-03-17 19:00:00

Profitez des nombreuses animations proposées au public pour célébrer les 700 ans du mariage de Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg.

Dans le cadre des 700 ans du mariage de Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg, un ensemble de festivités et d’animations sont prévues à Thann et les 16 et 17 mars 2024. Au programme, concerts, costumes chevaux et cortèges, pour des célébrations à nulles autres pareilles !

Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay