Accueil des délégations et inauguration de la mosaïque – Jeanne de Ferrette 1324-2024 Place Joffre Thann, samedi 16 mars 2024.

Thann Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 16:00:00

Célébrations et festivités au rendez-vous pour accueillir les délégations autrichiennes venues participer aux commémorations du mariage de Jeanne de Ferrette !

Dans le cadre des 700 ans du mariage de Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg, un ensemble de festivités et d’animations sont prévues à Thann et les 16 et 17 mars 2024. Au programme, concerts, costumes chevaux et cortèges, pour des célébrations à nulles autres pareilles !

EUR.

Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay