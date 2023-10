Spectacle de Noël place Joffre Thann, 17 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Spectacle présenté par les enfants des communautés de paroisses du doyenné de Thann: « Un jour à Greccio »..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Show presented by children from the parish communities of the Thann deanery: « Un jour à Greccio » (A day in Greccio).

Espectáculo presentado por los niños de las comunidades parroquiales del decanato de Thann: « Un jour à Greccio ».

Aufführung der Kinder der Pfarrgemeinden des Dekanats Thann: « Ein Tag in Greccio ».

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay