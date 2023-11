Le Père Noël escaladeur place Joffre Thann, 10 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Le Père Noël descendra en rappel de la Collégiale avec ses 2 lutins et distribuera des friandises aux enfants..

2023-12-10

place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Santa Claus will abseil down from the Collegiate Church with his 2 elves and distribute sweets to the children.

Papá Noel bajará en rappel desde la Colegiata con sus dos elfos y repartirá caramelos a los niños.

Der Weihnachtsmann wird sich mit seinen 2 Elfen von der Stiftskirche abseilen und Süßigkeiten an die Kinder verteilen.

