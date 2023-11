Concert de Noël Place Joffre Thann, 3 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Par les chorales réunies de Thann et Notre Dame des Collines..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



By the Thann and Notre Dame des Collines choirs.

Por los coros de Thann y Notre Dame des Collines.

Von den vereinigten Chören von Thann und Notre Dame des Collines.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay