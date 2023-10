Concert de Noël place Joffre Thann, 24 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

L’Ensemble Vocal du Pays de Thann invite le public à partager l’atmosphère de Noël en musique pour marquer l’ouverture du marché de Noël..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



The Ensemble Vocal du Pays de Thann invites the public to share the atmosphere of Christmas in music to mark the opening of the Christmas market.

El Ensemble Vocal du Pays de Thann invita al público a compartir el ambiente musical de la Navidad con motivo de la apertura del mercado navideño.

Das Ensemble Vocal du Pays de Thann lädt das Publikum ein, die Weihnachtsstimmung mit Musik zu teilen, um die Eröffnung des Weihnachtsmarkts zu begehen.

