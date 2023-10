Noël en trio Place Joffre Thann, 24 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

A partir de la thématique de Noël, la compagnie Melting Avenue interprétera des chansons de Noël en trio..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:00:00. EUR.

Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Based on the Christmas theme, the Melting Avenue company will perform Christmas songs in a trio.

Basándose en el tema de la Navidad, la compañía Melting Avenue interpretará en trío canciones navideñas.

Ausgehend von der Weihnachtsthematik wird das Ensemble Melting Avenue Weihnachtslieder im Trio vortragen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay