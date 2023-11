Concert inaugural de l’orgue complet avec Thierry Escaich Place Joffre Thann, 12 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Thierry Escaich, organiste, compositeur et improvisateur français renommé, est réputé pour son rôle séminale dans la musique contemporaine. Il interprétera Bach, Mozart… ainsi que ses compositions..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Thierry Escaich, renowned French organist, composer and improviser, is renowned for his seminal role in contemporary music. He will perform Bach, Mozart… as well as his own compositions.

Thierry Escaich, renombrado organista, compositor e improvisador francés, es conocido por su papel fundamental en la música contemporánea. Tocará Bach, Mozart… y sus propias composiciones.

Thierry Escaich ist ein bekannter französischer Organist, Komponist und Improvisator, der für seine wegweisende Rolle in der zeitgenössischen Musik bekannt ist. Er wird Bach, Mozart… sowie seine eigenen Kompositionen interpretieren.

