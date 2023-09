Concertation Libourne 2023 : Le debrief ! Place Joffre – Caserne Lamarque Libourne, 30 septembre 2023, Libourne.

Concertation Libourne 2023 : Le debrief ! Samedi 30 septembre, 10h30 Place Joffre – Caserne Lamarque

Vous nous avez fait part de vos avis, idées et propositions et nous vous en remercions. Nous vous invitons place Joffre samedi 30 septembre de 10h30 à 12h30 pour vous présenter la synthèse de vos réflexions autour d’un brunch convivial !

Sur place, retrouvez une expo photo retraçant le bilan du projet Libourne 2025, et continuez à participer activement en construisant ensemble un abécédaire géant de Libourne.

Place Joffre – Caserne Lamarque place joffre libourne Libourne 33500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:30:00+02:00

