Le Cabaret de Madame Arthur Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement, 19 décembre 2023, Lyon 4e Arrondissement.

Lyon 4e Arrondissement,Rhône

Direction Pigalle et son cabaret pour une soirée haute en couleurs ! Une troupe de créatures extravagantes revisitent avec inventivité le répertoire musical d’hier et d’aujourd’hui, de Régine à MC Solaar, en passant par Dalida ou encore Philippe Katerine..

2023-12-19 fin : 2023-12-23 . EUR.

Place Joannès Ambre Théâtre de la Croix-Rousse

Lyon 4e Arrondissement 69004 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Head to Pigalle and its cabaret for a colorful evening! A troupe of extravagant creatures revisit the musical repertoire of yesterday and today, from Régine to MC Solaar, via Dalida and Philippe Katerine.

Acuda a Pigalle y a su cabaret para disfrutar de una velada llena de color Una troupe de extravagantes criaturas revisita el repertorio musical de ayer y de hoy, desde Régine y MC Solaar hasta Dalida y Philippe Katerine.

Ein farbenfroher Abend in Pigalle und seinem Kabarett! Eine Gruppe von extravaganten Kreaturen erfindet das musikalische Repertoire von gestern und heute neu, von Régine über MC Solaar und Dalida bis hin zu Philippe Katerine.

Mise à jour le 2023-10-20 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme