Marché du terroir hebdomadaire du samedi matin place Jehl Rhinau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Rhinau Marché du terroir hebdomadaire du samedi matin place Jehl Rhinau, 1 janvier 2024, Rhinau. Rhinau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 12:00:00 . Une quinzaine de commerçants et producteurs sont là pour remplir vos paniers : vente de vin, miel, ail. Présence d’un boucher, d’une librairie ambulante, un savonnier,….

Animation pour les enfants. EUR.

place Jehl

Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-15 par Office de tourisme du grand Ried Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Rhinau Autres Code postal 67860 Lieu place Jehl Adresse place Jehl Ville Rhinau Departement Bas-Rhin Lieu Ville place Jehl Rhinau Latitude 48.3181757618617 Longitude 7.70660080750783 latitude longitude 48.3181757618617;7.70660080750783

place Jehl Rhinau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rhinau/