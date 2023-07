Tournage d’un pot d’argile et création d’une œuvre collective Place Jehan Alain Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines Tournage d’un pot d’argile et création d’une œuvre collective Place Jehan Alain Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye. Tournage d’un pot d’argile et création d’une œuvre collective 16 et 17 septembre Place Jehan Alain Entrée libre Deux fois par jour nous vous invitons à découvrir l’art du tournage d’un pot lors d’une démonstration d’une demi-heure par un de nos professeurs. Vous pouvez aussi participer à la création d’une œuvre de modelage collectif sous forme de cadavre exquis. Chaque visiteur pourra ajouter une touche personnelle en y laissant sa marque. Vous serez encouragés à expérimenter différentes textures, formes et motifs. L’atelier expose également les pièces des élèves. A bientôt chez Keramik Jensen.

https://www.keramikjensen.com/ Place Jehan Alain Place Jehan Alain 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.keramikjensen.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Annette Neyret Détails Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Place Jehan Alain Adresse Place Jehan Alain 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Place Jehan Alain Saint-Germain-en-Laye

Place Jehan Alain Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/