Féeries de Noël Place Jeanne Hachette Beauvais, 8 décembre 2023, Beauvais.

Beauvais Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-08

fin : 2023-12-31

.

Du 8 au 31 décembre, la ville de Beauvais vous invite à baigner dans l’ambiance joyeuse, chaleureuse et généreuse des Féeries de Noël.

Lancement prévu le vendredi 8 décembre dès 18h sur la place Jeanne Hachette : spectacle de rue à 18h30, feu d’artifice à 21h15, soirée roller vintage avec DJ et lancement du Téléthon dès 16h.

Marché de Noël du 8 au 31 décembre, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches de h à et vendredis et samedis 10h à 21h.

Retrouvez le programme complet des animations durant toute la période sur www.visitbeauvais.fr

.

Place Jeanne Hachette

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis