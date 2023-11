MARCHÉ DE NOËL Place Jeanne d’Arc Vic-sur-Seille, 8 décembre 2023, Vic-sur-Seille.

Vic-sur-Seille,Moselle

Marché de Noël à Vic sur Seille

Du Vendredi 08 décembre au 10 décembre. Tout public

Vendredi 2023-12-08 fin : 2023-12-10

Place Jeanne d’Arc

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Christmas Market in Vic sur Seille

From Friday December 08 to December 10

Mercado de Navidad en Vic sur Seille

Del viernes 08 de diciembre al 10 de diciembre

Weihnachtsmarkt in Vic sur Seille

Von Freitag, 08. Dezember bis 10. Dezember

