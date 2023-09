MARCHÉ MENSUEL Place Jeanne d’Arc Vic-sur-Seille, 11 octobre 2023, Vic-sur-Seille.

Vic-sur-Seille,Moselle

Marché mensuel les seconds mardis du mois.. Tout public

Mercredi 2023-10-11 08:00:00 fin : 2023-10-11 13:00:00. .

Place Jeanne d’Arc

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Monthly market on the second Tuesday of the month.

Mercado mensual el segundo martes de cada mes.

Monatsmarkt am zweiten Dienstag des Monats.

Mise à jour le 2023-01-27 par OT DU PAYS SAULNOIS