LES ESTIVALES DE VIC Place Jeanne d’Arc Vic-sur-Seille, 5 août 2023, Vic-sur-Seille.

Vic-sur-Seille,Moselle

Vivez les Estivales de Vic : Concerts au cœur de la Cité, place Jeanne d’Arc, totalement piétonne et avec terrasses des cafetiers étendues.

Samedi 5 août: Concert du groupe Double R – soirée Rock’n Roll

Samedi 12 août: Concert du groupe Gilson Music – soirée guinguette / musette

Samedi 19 août: Concert du groupe les Tongs – musique Rock festif

Possibilité de restauration sur place. Tout public

Samedi 2023-08-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-05 23:00:00. 0 EUR.

Place Jeanne d’Arc

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Les Estivales de Vic: Concerts in the heart of the town, Place Jeanne d’Arc, totally pedestrianized and with extended cafe terraces.

Saturday August 5: Concert by Double R – Rock’n Roll evening

Saturday, August 12: Concert by Gilson Music – guinguette / musette evening

Saturday, August 19: Concert by Les Tongs – festive rock music

Catering available on site

Viva los Estivales de Vic: Conciertos en el corazón de la ciudad, en la plaza Jeanne d’Arc, totalmente peatonal y con amplias terrazas de cafés.

Sábado 5 de agosto: Concierto del grupo Double R – Noche de Rock’n Roll

Sábado 12 de agosto: Concierto del grupo Gilson Music – velada guinguette / musette

Sábado 19 de agosto: Concierto del grupo Les Tongs – música Rock festiva

Catering disponible in situ

Erleben Sie die Estivales de Vic: Konzerte im Herzen der Stadt, auf der Place Jeanne d’Arc, einer Fußgängerzone mit ausgedehnten Cafeterrassen.

Samstag, 5. August: Konzert der Gruppe Double R – Rock’n Roll-Abend

Samstag, 12. August: Konzert der Gruppe Gilson Music – Guinguette-/Musette-Abend

Samstag, 19. August: Konzert der Gruppe Les Tongs – festliche Rockmusik

Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort

Mise à jour le 2023-06-01 par OT DU PAYS SAULNOIS