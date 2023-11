DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT Place Jeanne D’arc Saumur, 11 juillet 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

La société « La Cure », fondée en 1872, vous propose de venir percer le secret de ce sport fait de finesse, d’élégance et de mesure et qui fait partie intégrante du folklore local et de la douceur angevine !.

2024-07-11 fin : 2024-07-11 20:00:00. .

Place Jeanne D’arc

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The « La Cure » company, founded in 1872, invites you to come and discover the secret of this sport of finesse, elegance and moderation, which is an integral part of local folklore and the gentle atmosphere of Anjou!

La Cure », fundada en 1872, le invita a venir y descubrir el secreto de este deporte de finura, elegancia y moderación, que forma parte integrante del folclore local y de la dulzura de Anjou

Die 1872 gegründete Gesellschaft « La Cure » lädt Sie ein, das Geheimnis dieses Sports zu lüften, der aus Finesse, Eleganz und Maß besteht und ein fester Bestandteil der lokalen Folklore und der Sanftheit von Anjou ist!

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire